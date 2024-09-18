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Эксперт раскрыла, стоит ли закрывать текущие вклады после повышения ставки ЦБ

Экономист Татаринцева: после повышения ставки ЦБ не нужно закрывать вклады

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

После повышения ключевой ставки Банка России до 19% годовых не следует досрочно закрывать действующие вклады, чтобы переложить деньги по более выгодным условиям. Такой совет в интервью РИАМО дала менеджер продукта «Вклады» на «Сравни» Мария Татаринцева.

«Текущий процент повышения ключевой ставки не окупит досрочное расторжение вклада и потерю процентов», — предупредила эксперт.

Она также обратила внимание, что банки зачастую размещают деньги под высокий процент, добавив дополнительные требования по активности в других продуктах. К примеру, нужно совершать определенные траты по карте в месяц или быть зарплатным клиентом.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 сентября Центробанк второй раз в этом году повысил ключевую ставку — сразу на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Регулятор объяснил свое решение высоким инфляционным давлением.

ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября. По его прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 — 4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, до 16% годовых в декабре. Затем она была сохранена на этом уровне четыре раза. 26 июля 2024 года регулятор повысил ставку с 16% до 18%.

Ранее экономист предрек скорое увеличение ставки ЦБ до 20%.

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