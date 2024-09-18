Стало известно, сколько россиян побывали за границей летом

В июне — августе за границей побывали не менее 5,5 млн россиян. По сравнению с прошлым летом выездной турпоток вырос на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

В топ-5 самых популярных зарубежных направлений среди граждан РФ в этом летнем сезоне вошли Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд. На отдых россияне тратили в среднем 100-120 тыс. рублей. При этом многие отдыхали на заемные средства.

Согласно прогнозам РСТ, по итогам 2024 года турпоток из России за границу составит порядка 24 млн поездок. При этом ожидается, что внутренние путешествия продемонстрируют динамику до 100 млн.

Следующим летом стоимость отдыха может подскочить на 25%, предупреждают эксперты. По их оценкам, средний бюджет может вырасти до 180 тыс. рублей.

Ранее в Турции пожаловались, что россияне перестали тратить деньги за пределами отелей «все включено».