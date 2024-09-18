В пресс службе Wildberries рассказали, кто первый начал стрельбу

Пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ рассказала «Газете.Ru» детали перестрелки у офиса компании.

В частности, там указали, что первыми стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. В результате их действий пострадали сотрудники полиции и охранники бизнес-центра.

В пресс-службе отметили, что попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам компании, и это доказывает, что никаких переговоров со стороны Бакальчука не планировалось. Там добавили, что доступа в офис у предпринимателя нет, поскольку он не является сотрудником Wildberries, а как владелец 1% компании он имеет право только на запрос документов.

В Wildberries и Russ добавили, что все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты маркетплейса работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на соответствующих пунктах.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries полиция задержала несколько лиц.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее были установлены личности двух пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries.