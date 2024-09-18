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На форуме в Ташкенте предложили способы регулирования сферы искусственного интеллекта

Участники Ictweek рассказали о развитии и регулировании AI-технологий

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В центре внимания исследователей сегодня находятся генеративные модели, работающие с разными типами данных. Об этом на треке «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» на Ictweek в Ташкенте рассказал управляющий директор по исследованию данных Сбера и руководитель научной группы Sber AI Research Денис Димитров.

По его словам, это языковые модели, способные поддерживать полноценный текстовый диалог с пользователем, мультимодальные модели, способные анализировать изображения, видео, звуки и отвечать на разнообразные вопросы, а также модели, которые генерируют изображения, аудио и видеоролики.

Руководитель группы Personalization Technologies института AIRI Евгений Фролов рассказал о применении больших языковых моделей (LLM) в задаче генерации кода. Он объяснил, что хуже всего такие языковые рекомендательные AI-системы работают в тех доменах, где текст не играет главенствующую роль.

Как отметила исполнительный директор Центра человекоцентричного AI Сбера Эльвира Чаче, в основе эффективного регулирования должны лежать стратегические документы, которые определяют общее направление деятельности страны, и экспериментальные правовые режимы, в которых разработчики могут экспериментировать с новыми технологиями.

Исполнительный директор дивизиона B2C продуктов и технологических сервисов Салют СбераМихаил Войтко рассказал, что нейросеть Сбера используют как физические, так и юридические лица. Чаще всего она используется для генерации текстов и заголовков в рекламе, перефразирования текста и сравнения текстов.

Как отметил руководитель направления по работе с финансовыми институтами группы компаний ЦРТ Герман Михайлов, группа ЦРТ уже создала спектр решений на основе GigaChat.

В свою очередь, исполнительный директор Лаборатории блокчейн Сбера Владимир Попов выступил с докладом «Децентрализованные ID: аутентификация без посредников». В нем он обобщил существующие проблемы с сервисами идентификации и проанализировал актуальные тренды по разрешению этих проблем.

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