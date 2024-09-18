Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда платформы NUUM рассчитала возможный средний заработок блогеров

Блогеры смогут заработать около 125 тысяч рублей в месяц на российской платформе

close
Freepik

Средний ежемесячный доход блогеров, подключившихся к программе «Единый оффер», составит более 125 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе видеоплатформы NUUM.

Этот доход рассчитан на основании регулярных публикаций и выполнения условий программы, включая кросспостинг и эксклюзивный контент для платформы.

Накануне платформа подвела итоги первых двух недель работы программы «Единый оффер». В компании утверждают, что сервис поможет блогерам вернуть тот уровень заработка, который был доступен при монетизации на YouTube в 2021 году.

За первые две недели 255 блогеров подали заявки на участие в программе. После прохождения проверок доходов и качества показателей вовлеченности, 43 блогера были одобрены и подключены к сервису.

Совокупная аудитория всех этих участников превышает 18 млн подписчиков. В среднем, количество подписчиков среди подавших заявки варьируется от 500 тыс. до 1 млн.
Наиболее популярными категориями контента среди участников программы стали игры, развлечения, лайфстайл и образование.

«Единый оффер» — это предложение для блогеров, которое в зависимости от количества подписчиков, просмотров и регулярности выпуска контента, рассчитывает заработок креатора через партнерскую программу NUUM.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами