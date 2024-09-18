Команда платформы NUUM рассчитала возможный средний заработок блогеров

Средний ежемесячный доход блогеров, подключившихся к программе «Единый оффер», составит более 125 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе видеоплатформы NUUM.

Этот доход рассчитан на основании регулярных публикаций и выполнения условий программы, включая кросспостинг и эксклюзивный контент для платформы.

Накануне платформа подвела итоги первых двух недель работы программы «Единый оффер». В компании утверждают, что сервис поможет блогерам вернуть тот уровень заработка, который был доступен при монетизации на YouTube в 2021 году.

За первые две недели 255 блогеров подали заявки на участие в программе. После прохождения проверок доходов и качества показателей вовлеченности, 43 блогера были одобрены и подключены к сервису.

Совокупная аудитория всех этих участников превышает 18 млн подписчиков. В среднем, количество подписчиков среди подавших заявки варьируется от 500 тыс. до 1 млн.

Наиболее популярными категориями контента среди участников программы стали игры, развлечения, лайфстайл и образование.

«Единый оффер» — это предложение для блогеров, которое в зависимости от количества подписчиков, просмотров и регулярности выпуска контента, рассчитывает заработок креатора через партнерскую программу NUUM.