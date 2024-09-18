Таможня усилила контроль за происхождением импортного вина

Федеральная таможенная служба (ФТС) России ужесточила требования к проверке документов на импортное вино с весны 2023 года. Об этом пишет РБК Вино.

Крупнейшие виноторговые компании отмечают изменения в подходе ФТС к оформлению таможенных грузов из дружественных стран.

«Требования к оформлению документов со стороны таможенных органов ужесточились, теперь процесс занимает больше времени», — сказал президент компании LADOGA Вениамин Грабар.

Fort, еще одна виноторговая компания, обнаружила некорректное начисление пошлин на вино из дружественных стран. Александр Липилин, исполнительный директор Fort, сообщил, что компания подала документы в суд для разрешения этого вопроса.

Анонимный импортер премиального алкоголя рассказал изданию, что с мая 2023 года таможня стала требовать сертификат происхождения для продукции из ЮАР, Аргентины и Чили, применяя к нему нормы ЕАЭС. Это значительно затягивает процесс оформления товара.

Эти изменения происходят на фоне спора о так называемом «шмурдяке» — продукции, изготовленной из импортного виноматериала. В конце августа владелец группы «Абрау-Дюрсо» Борис Титов раскритиковал возвращение белорусского вина в Россию, отметив, что подобные напитки не соответствуют стандартам и подделывают иностранные бренды.

Ранее в России заговорили о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года.