Компания из Владивостока запустит новое производство

Малая технологичная компания из Владивостока, работающая под брендом «Швачер», открыла кредитную линию в МСП Банке в размере 500 млн рублей на 3 года под зонтичное поручительство Корпорации МСП, чтобы расширить производство программно-аппаратных комплексов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Кредит, по прогнозам компании, позволит увеличить годовую выручку не меньше чем на 50%.

Как отметил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, поддержка технологического предпринимательства является одним из приоритетных направлений.

«Помимо традиционных мер, которые МТК получают благодаря включению в соответствующий реестр, компании, как представители сектора МСП, активно пользуются и существующими программами для бизнеса. Это позволяет им активнее масштабироваться, наращивать объемы выпускаемой продукции», — сказал он.

Компания «Швачер» занимается производством собственного комплексного решения на базе российских разработок, внесенных в реестр радиоэлектронном продукции: серверы, программно-аппаратные комплексы и система хранения данных. Продукция компании используется как в бизнес-структурах, так и в государственных организациях.

Также технологии «Швачер» помогают эффективно защищать данные компании и есть возможность их восстановления при возникновении соответствующей необходимости.

Генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что на сегодняшний день объем кредитной поддержки компаний из реестра МТК на Дальнем Востоке составляет около 1 млрд рублей.

«В портфеле МСП Банка есть проекты как с относительно небольшими суммами по кредитам на 30-40 млн рублей, так и более крупные, как например, IT-компания «Швачер». Востребованность специализированной кредитной программы в сегодняшних реалиях трудно переоценить», — сказал он.

Исаевич добавил, что важно не только увеличить количество выдаваемых кредитов компаниям МТК, но и расширить географию присутствия получателей этой меры поддержки.

«Мы работаем над тем, чтобы сохранить льготные условия финансирования для таких предпринимателей», — отметил он.

Напомним, МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал Президент Владимир Путин.