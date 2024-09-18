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В Сбере ожидают увеличения объема сделок по комплексному урегулированию задолженности

В Сбере прогнозируют 20 тысяч сделок комплексного урегулирования в 2024 году

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Shutterstock

Сбер ожидает 20 тыс. сделок по комплексному урегулированию долгов на общую сумму 9 млрд рублей (увеличение в 3 раза по сравнению с 2023 годом), рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование».

«Мы прогнозируем, что в 2025 году количество сделок комплексного урегулирования достигнет 40 тыс., а их объем составит 18 млрд рублей, то есть ожидается более чем 6-кратный рост по сравнению с 2023 годом», — сказал Кузнецов.

По его словам, 80% клиентов Сбера ощущают реальную помощь от реструктуризации по программе комплексного урегулирования.

Кузнецов добавил, что срок получения решения по комплексному урегулированию в 2024 году уменьшился до 13 дней.

Напомним, в 2022 году Сбер первым в стране предложил программу «Комплексное урегулирование». Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за потери работы, сокращения зарплаты или болезни.

VII форум «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» проходит на всесезонном курорте «Манжерок» с 17 по 20 сентября.

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