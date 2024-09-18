Аналитик предупредила, что ФРС США может снизить ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании, которое пройдет в среду, 18 сентября, может снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта вместо стандартного шага 0,25 п. п. Об этом заявила начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, сообщает агентство «Прайм».

Она обратила внимание, что ведущие мировые регуляторы — ФРС и Европейского центрального банка (ЕЦБ) — обычно действуют синхронно.

«Центробанк еврозоны указывал на автономность своих шагов, но глобализация и санкционный режим позволяют сделать другое предположение», — сказал эксперт.

Она напомнила, что ЕЦБ уже дважды снижал ставку, теперь дело за Федрезервом. ФРС имеет на это все основания — инфляция замедляется, а рынок труда весьма слаб, отметила Холоденко.

Также она выразила мнение, что до конца года ключевая ставка может снизиться на 1-1,25 п. п. Она предположила, что цикл снижения продлится до 2026 года, однако в реальности он может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на шаги ФРС и риторику регулятора. Не следует сбрасывать со счетов «серых лебедей», в том числе геополитические риски, добавила аналитик.

В августе на Западе резко повысили вероятность рецессии в экономике Соединенных Штатов к концу года.

Ранее ЕЦБ призвал европейские банки скорее покинуть Россию.