Стало известно, сколько россиян готовы согласиться на жилье меньшей площади

Почти каждый четвертый опрошенный россиянин — 23% — готов приобрести жилье меньшей площади, чем их собственное, если это будет квартира в новом жилом комплексе. Это следует из опроса компании Level Group (результаты есть у «Газеты.Ru»).

Большинство опрошенных (31%) хотят купить жилье менее 40 кв. м. Еще 35% респондентов делают выбор в пользу квартиры от 28 кв. м до 40 кв. м, а 27% ограничиваются студией менее 28 кв. м.

«Такой спрос объясняется в первую очередь ограниченностью бюджета: так, в ходе исследования россияне признались, что зачастую не могут позволить себе квартиру большей площади (в 39% случаев). Опрошенные также уверены в выгоде такой покупки: по их мнению, стоимость студии намного дешевле однушки в той же самой локации (в 15% случаев)», — пояснили в пресс-службе Level Group.

Но, если говорить о квартире мечты, 39% опрошенных хотели бы жилье в новостройке площадью больше 40 кв. м. Еще 24% участников исследования назвали желаемой площадь в 40–50 кв. м, а каждый пятый назвал идеальным метраж жилья от 70 кв. м до 100 кв. м, почти столько же (18%) устроила бы квартира площадью от 50 до 70 кв. м.

Аналитики также определили самую популярную площадь квартир в России — от 35 кв. м до 50 кв. м — в квартире такого метража проживают 38% опрошенных. 28% живут в квартирах площадью от 50 кв. м до 70 кв. м, а 26% — от 28 кв. м до 35 кв. м. Любопытно также, что квартиру более 70 кв. м имеют в собственности только 8% опрошенных.

В опросе приняли участие 1295 россиян.

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