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Стало известно, где россияне проведут отпуск в октябре

Число бронирований россиянами отелей за рубежом на октябрь выросло на 77% за год

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Shutterstock

Число бронирований россиянами отелей за границей на октябрь выросло на 77% к аналогичному месяцу прошлого года. На зарубежные направления пришлось 31% от всех бронирований, в 2023 году доля была 22%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Островок».

Наиболее высокие показатели роста спроса россиян по-прежнему демонстрируют азиатские страны: в Японии число бронирований увеличилось почти в четыре раза за год. При этом страна вошла в топ-3 популярных направлений, хотя в прошлом году была на седьмом месте рейтинга. Спрос на Индонезию вырос более чем в пять раз год к году, Китай – более чем в два раза.

Фаворитами у российских туристов остаются страны СНГ: в Казахстане отмечаем рост числа бронирований в шесть раз, в Абхазии – в четыре раза, в Грузии и Азербайджане – в два раза, в Беларуси – на 84%.

Топ 10 зарубежных направлений по числу бронирований на октябрь и средняя стоимость забронированной ночи по ним:

Турция – 8,4 тыс. рублей (+4% за год),
Белоруссия – 5,7 тыс. рублей (+8%),
• Япония – 9,7 тыс. рублей (+13%),
Узбекистан – 5,4 тыс. рублей (+6%),
Таиланд – 5,9 тыс. рублей (+31%),
• Казахстан – 5,4 тыс. рублей (-18%),
• Абхазия – 4,4 тыс. рублей (+7%),
• Грузия – 5,1 тыс. рублей (-7%),
Италия – 12,9 тыс. рублей (+3%),
• Азербайджан – 5,8 тыс. рублей (-6%).

Самая низкая стоимость забронированной ночи на октябрь оказалась в Абхазии (4,4 тыс. рублей). В топ-3 наиболее доступных направлений вошли Грузия (5,1 тыс. рублей) и Вьетнам (5,2 тыс. рублей).

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее россиянам пообещали , что цены на рейсы до Бали не вырастут.

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