Нефть немного подорожала на фоне взрывов пейджеров в Ливане

Нефть марки Brent подорожала на $2 после взрывов пейджеров в Ливане. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 19:30 по московскому времени Brent торговалась в районе $74,3 за баррель, при этом четыре часа назад котировки находились на уровне $72,5, за это время показав прибавку почти на два доллара.

Накануне, в течение последних месяцев, произошло падение цен на нефть, причиной которого называлось снижение напряженности на Ближнем Востоке. Среди этих факторов — фактический отказ Ирана нанести удар по Израилю. Это успокоило рынок относительно возможности большой войны в регионе. Однако массовый подрыв пейджеров в Ливане может это изменить.

До этого стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) чрезвычайно обеспокоена детонацией пейджеров в Ливане, в результате чего пострадали сотни гражданских лиц. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.