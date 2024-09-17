Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нефть немного подорожала на фоне взрывов пейджеров в Ливане

Нефть марки Brent подорожала на $2 после взрывов пейджеров в Ливане

close
Brendan McDermid/Reuters

Нефть марки Brent подорожала на $2 после взрывов пейджеров в Ливане. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 19:30 по московскому времени Brent торговалась в районе $74,3 за баррель, при этом четыре часа назад котировки находились на уровне $72,5, за это время показав прибавку почти на два доллара.

Накануне, в течение последних месяцев, произошло падение цен на нефть, причиной которого называлось снижение напряженности на Ближнем Востоке. Среди этих факторов — фактический отказ Ирана нанести удар по Израилю. Это успокоило рынок относительно возможности большой войны в регионе. Однако массовый подрыв пейджеров в Ливане может это изменить.

До этого стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) чрезвычайно обеспокоена детонацией пейджеров в Ливане, в результате чего пострадали сотни гражданских лиц. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами