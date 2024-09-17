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Рынок жилья Москвы переживает резкое падение продаж

Продажи вторичного жилья в Москве упали почти на 36% за год

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В августе 2024 года на вторичном рынке жилья Москвы наблюдалось значительное снижение покупательской активности. Об этом сообщается на сайте столичного Росреестра.

По данным ведомства, количество сделок с готовым жильем в последний месяц лета сократилось на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 11,2 тыс. Также отмечается падение на 15% относительно июля 2024 года.

За период с января по август 2024 года в Москве было заключено 90,3 тыс. сделок на вторичном рынке недвижимости, что на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Падение спроса наблюдается не только на вторичном рынке, но и в сегменте новостроек. По данным аналитиков, продажи нового жилья в Москве сократились на 21% за месяц. В сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 2400 квартир и апартаментов общей площадью 124,8 тыс. квадратных метров.

Ранее в Москве заметно подорожала аренда жилья.

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