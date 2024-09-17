Спрос на новостройки в Москве резко сократился

В августе этого года на рынке новостроек Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 2,4 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 124,8 тыс. кв.м. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные VSN Group.

По сравнению с июлем объем продаж снизился на 21%.

«Безусловно, сокращение продаж во многом обусловлено отменой льготных программ по ипотеке, а также корректировкой условий по семейной ипотеке», — отметил гендиректор VSN Group Яна Глазунова.

Несмотря на падение спроса, выручка девелоперов в августе превысила 51 млрд руб. Минимальная площадь проданной квартиры в массовом сегменте составила 16,9 кв. м, а средняя - 45,5 кв. м. В бизнес-классе самая компактная купленная квартира имела 17,8 кв. м, средний показатель — 58,7 кв. м.

Накануне стало известно, что четверть выставленных на продажу домов в России оценивается дешевле 1 млн руб. Согласно данным, около 100 тыс. домов попадают в этот ценовой сегмент, большинство из которых расположены в отдаленных регионах и не подходят для постоянного проживания.

Ранее в Москве заметно подорожала аренда жилья.