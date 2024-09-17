Экономист предрек скорое увеличение ставки ЦБ до 20%

Повышение ключевой ставки Банка России до 20% — вполне ожидаемое событие. Об этом в эфире «Радио 1» заявил экономист Денис Ракша. По его словам, дальнейшее решение регулятора будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

«Инфляционные ожидания не менее важны, чем текущий уровень инфляции и чем ее динамика, потому что они указывают на то, как себя ведут потребители — и частные лица, и компании. Готовы ли они тратить деньги здесь и сейчас или предпочитают сберегать», — отметил эксперт.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что высокая ставка ЦБ должна привлечь деньги в различные финансовые инструменты, такие как банковские вклады, ценные бумаги и т.д.

13 сентября Центробанк второй раз в этом году повысил ключевую ставку — сразу на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Регулятор объяснил свое решение высоким инфляционным давлением.

ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября. По его прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 — 4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, до 16% годовых в декабре. Затем она была сохранена на этом уровне четыре раза. 26 июля 2024 года регулятор повысил ставку с 16% до 18%.

Ранее ЦБ заявил о необходимости дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия.