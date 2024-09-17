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В Кремле наградили производителей лучшей детской продукции

В Кремле объявили имена лауреатов национальной премии «Моя марка»

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Пресс-служба премии «Марка года»

В Государственном Кремлевском Дворце состоялась церемония награждения победителей премии индустрии товаров и услуг для детей и их родителей «Моя марка», сообщили организаторы мероприятия.

Премией были отмечены как коммерческие достижения, так и проекты, которые популяризируют традиции и культуру народов России.

Для зрителей устроили шоу с участием Николая Баскова, Сосо Павлиашвили, Дмитрия Колдуна, Дианы Гурцкой и других артистов.

Также выступили детские вокально-танцевальные коллективы.

Соискатели на премию рассказали гостям, как создают товары и услуги для детей.

Ведущими вечера стали Елена Север и Вячеслав Манучаров.

Среди победителей — компания Mоmi, предлагающая подгузники, «Фармамед», создающая витамины для детей, «Инфиникс», торгующая смартфонами и другие.

Певец и продюсер Макс Лидов получил премию за создание программы «Мой остров».

«Приходя на нашу программу, зрители на полтора часа фактически переключаются со своих повседневных забот и новостной ленты на другую, позитивную волну. Наша программа не только о любви и о жизни, но и о традиционных ценностях. Мы стараемся дарить шоу, которое зрителя радует и наполняет в моменте яркими эмоциями», — рассказал артист.

Премия «Моя марка» основана на народном голосовании.

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