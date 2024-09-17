Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Азбуке вкуса» объяснили, что делала на прилавках «еда из будущего»

«Азбука вкуса»: товары с неправильной маркировкой случайно попали на видео

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Товары с неправильной маркировкой даты производства случайно попали в ролик покупателя, что заметили комментаторы в сети. Об этом телеканалу RTVI сообщила PR-директор компании Раиса Могирева.

Ролик был опубликован 7 августа, в то время как на товарах, попавших в кадр, указано 8 августа как дата изготовления. По словам Могиревой, сотрудник магазина убирал с прилавков товары с неправильной маркировкой.

«А молодой человек [автор ролика] как раз подошел и снял этот товар на видео. Намеренно он это сделал или нет, мотивы нам неизвестны. Так сложилось, это стечение обстоятельств. Это единичный случай, мы постоянно ведем контроль за товаром. На прилавки бы этот товар, конечно, не попал», — заявила Могирева.

До этого стало известно, что магазинам SPAR в Москве грозит закрытие из-за тухлой продукции.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться ГОСТы на бургеры, салаты и суши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами