В «Азбуке вкуса» объяснили, что делала на прилавках «еда из будущего»

Товары с неправильной маркировкой даты производства случайно попали в ролик покупателя, что заметили комментаторы в сети. Об этом телеканалу RTVI сообщила PR-директор компании Раиса Могирева.

Ролик был опубликован 7 августа, в то время как на товарах, попавших в кадр, указано 8 августа как дата изготовления. По словам Могиревой, сотрудник магазина убирал с прилавков товары с неправильной маркировкой.

«А молодой человек [автор ролика] как раз подошел и снял этот товар на видео. Намеренно он это сделал или нет, мотивы нам неизвестны. Так сложилось, это стечение обстоятельств. Это единичный случай, мы постоянно ведем контроль за товаром. На прилавки бы этот товар, конечно, не попал», — заявила Могирева.

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