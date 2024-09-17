Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали, что цены на рейсы до Бали не вырастут

Экономист Лобода: турпоток россиян на Бали вырастет, а цены на рейсы — нет

close
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Спрос российских туристов на отдых на Бали продолжит органический рост на фоне запусков прямых рейсов авиакомпанией «Аэрофлот». При этом ожидать роста стоимости авиабилетов не стоит. До конца года московские туристы будут укладываться в цену на билет туда-обратно в диапазоне 45-95 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Конкуренция между авиакомпаниями по осуществлению этих перелетов на Бали из Москвы и других городов России остается очень высокой. По-прежнему самые дешевые рейсы до 50 тыс. рублей туда-обратно — это Иркутск и Владивосток», — отметил экономист.

Экономист сказал, что Бали будет притягивать людей творческих профессий, микропредпринимателей, айтишников и людей старшего возраста.

Но даже по новогодним турам Бали точно проиграет Сочи, Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Казани, Крыму и Байкалу, уверен Лобода.

По его словам, для взрывного роста турпотока из России нет оснований. Лобода допустил, что из-за очень высокой конкуренции туристических направлений россияне вряд ли будут проживать на Бали по три месяца и более.

Экономист уверен, что запуск прямых рейсов из России на Бали вряд ли увеличит число сделок по покупке недвижимости на острове.

Экономист пояснил, что Бали — очень далекое направление, и Индонезия находится под очень серьезным геополитическим контролем США. Климат для инвестиций россиян, даже для частных лиц, в этой стране не самый лучший в мире, добавил эксперт.

«Инвестиции в страны, находящиеся под колпаком Вашингтона, даже с красивыми морскими пейзажами, таят в себе массу рисков: налоги, суета с доказательством чистоты происхождения капитала и другие», — сказал Лобода.

17 сентября «Аэрофлот» запустит прямые рейсы на Бали.

Ранее стало известно, о каком регионе чаще всего писали летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами