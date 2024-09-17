Россиянам пообещали, что цены на рейсы до Бали не вырастут

Спрос российских туристов на отдых на Бали продолжит органический рост на фоне запусков прямых рейсов авиакомпанией «Аэрофлот». При этом ожидать роста стоимости авиабилетов не стоит. До конца года московские туристы будут укладываться в цену на билет туда-обратно в диапазоне 45-95 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Конкуренция между авиакомпаниями по осуществлению этих перелетов на Бали из Москвы и других городов России остается очень высокой. По-прежнему самые дешевые рейсы до 50 тыс. рублей туда-обратно — это Иркутск и Владивосток», — отметил экономист.

Экономист сказал, что Бали будет притягивать людей творческих профессий, микропредпринимателей, айтишников и людей старшего возраста.

Но даже по новогодним турам Бали точно проиграет Сочи, Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Казани, Крыму и Байкалу, уверен Лобода.

По его словам, для взрывного роста турпотока из России нет оснований. Лобода допустил, что из-за очень высокой конкуренции туристических направлений россияне вряд ли будут проживать на Бали по три месяца и более.

Экономист уверен, что запуск прямых рейсов из России на Бали вряд ли увеличит число сделок по покупке недвижимости на острове.

Экономист пояснил, что Бали — очень далекое направление, и Индонезия находится под очень серьезным геополитическим контролем США. Климат для инвестиций россиян, даже для частных лиц, в этой стране не самый лучший в мире, добавил эксперт.

«Инвестиции в страны, находящиеся под колпаком Вашингтона, даже с красивыми морскими пейзажами, таят в себе массу рисков: налоги, суета с доказательством чистоты происхождения капитала и другие», — сказал Лобода.

17 сентября «Аэрофлот» запустит прямые рейсы на Бали.

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