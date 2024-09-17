Россиян предупредили о последнем шансе снять жилье перед ростом цен

С января по сентябрь аренда жилья в России подорожала на 40%. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики ИМЭС Сергей Суетин.

Экономист назвал цены на аренду рекордными и добавил, что за последние три месяца аренда однушек подорожала сразу на 28%.

«Сейчас — последний шанс снять жилье до очередного роста цен. Осенний период традиционно сопровождается повышением спроса и цен, а до конца октября ставки аренды могут увеличиться на 5–10%. Ожидается дальнейший рост цен осенью, как минимум на 3–5%, при дефиците предложения и высоких ипотечных ставках. Возможен рост до 8–10% до конца года, если предложение не увеличится», — спрогнозировал эксперт.

Он посоветовал россиянам, планирующим арендовать жилье, сделать это в ближайшие недели, пока не произошло очередное подорожание. Аренда более доступных и качественных квартир, особенно в городах-спутниках, будет востребованной, заключил Суетин.

Подробнее о том, что будет с ценами на аренду жилья — в материале «Газеты.Ru».

По данным «Яндекс Аренды», медианная стоимость съемных однокомнатных квартир в России достигла 26,1 тыс. рублей за первые 10 дней сентября (+4,6% по сравнению с итоговыми показателями августа), «двушек» – 34,7 тыс. рублей (+5%), «трешек» – 45,5 тыс. рублей (+3,8%).

Ранее сообщалось , что в Москве заметно подорожала аренда жилья.