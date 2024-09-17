У «Додо Пиццы» стартовала коллаборация с Genshin Impact

17 сентября «Додо Пицца» и Genshin Impact запустили совместную коллаборацию в России, Беларуси и Казахстане. В сети пиццерий появилось специальное комбо «Вкусное путешествие», в состав которого вошли пицца «Сокровище леса» и молочный коктейль «Тайна неба». При покупке комбо можно будет получить стенд с персонажем из Genshin Impact и промокод на внутриигровые предметы. Если покупать пиццу или коктейль отдельно, в подарок вместо стенда пойдет брелок с одним из трех персонажей — Тигнари, Коллеи или Сайно.

«Для нас это суперважный проект, который на самом деле можно назвать эпохальным. Это будет самая крупная коллаборация и самый крупный маркетинговый проект за всю историю бренда. И мне кажется, что это вообще самая большая коллаборация на всем рынке общепита в России из когда-либо существующих. Мы вложили в нее огромное количество сил. Только представьте, чего стоило развезти огромное количество мерча от Калининграда до Камчатки. И все время, пока будет идти коллаборация, мы будем радовать вас сюрпризами, которые я пока не буду озвучивать. Но они точно будут. Очень надеемся, что вам понравится то, что мы подготовили», — отметил Руслан Северинов, лидер маркетинговых коммуникаций «Додо Пиццы».

Уже сейчас заказать комбо, пиццу или коктейль из коллаборации можно на сайте или в приложении. Для каждой учетной записи в «Додо Пицце» можно получить только один промокод. При этом в заказ можно будет добавить только одно комбо и одну пиццу.

Коллаборация с Genshin Impact обещает быть запоминающейся:

«В этом году мы сделали больше, ярче, круче, мы более подготовлены, потому что уже знаем, какой может быть к этому интерес. И ожидания у нас очень мощные — мы ждем, что к нам придет большое количество новых гостей. Мы надеемся, что так у нас получится привлечь молодежную аудиторию. Для нас как для бренда это очень важная кампания, потому что мы хотим показать, как большая компания, которая продает что-то — в нашем случае пиццу — может фокусироваться не только на выручке и продажах, но и на личном разговоре с клиентами. Я сама обожаю Genshin. Поэтому нам важно показывать людям, что мы отвлекаемся тем же, чем и они. И давать возможность в буквальном смысле прикоснуться к тому, что они уже полюбили в виртуальном мире», — прокомментировала креативный директор «Додо Пиццы» Анастасия Бесценко.