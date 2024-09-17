Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доходы от вкладов свыше 190 тыс. рублей будут облагаться налогом

«Известия»: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч рублей

close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Порог был повышен после увеличения ключевой ставки до 19%. Чтобы получать доход свыше 190 тысяч рублей, на депозите и накопительных счетах должно лежать более 1 млн рублей. Изменена необлагаемая база для налога, которая теперь рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19% из-за высоких инфляции и спроса. По словам профессора ВШЭ и инвестбанкира Евгения Когана, ЦБ повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и стимулирования накоплений среди населения.

Ранее Банк России заявил о необходимости дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами