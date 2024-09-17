Доходы от вкладов свыше 190 тыс. рублей будут облагаться налогом

Под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Порог был повышен после увеличения ключевой ставки до 19%. Чтобы получать доход свыше 190 тысяч рублей, на депозите и накопительных счетах должно лежать более 1 млн рублей. Изменена необлагаемая база для налога, которая теперь рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19% из-за высоких инфляции и спроса. По словам профессора ВШЭ и инвестбанкира Евгения Когана, ЦБ повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и стимулирования накоплений среди населения.

Ранее Банк России заявил о необходимости дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия.