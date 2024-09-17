Россияне рассказали, сколько лет копят на первоначальный взнос по ипотеке

Почти половине (48%) респондентов удается накопить на первоначальный взнос по ипотеке за период от 1 до 3 лет. Об этом свидетельствует совместное исследование финмаркетплейса «Выберу.ру» и девелопера ПИК. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Опыт приобретения жилья имеют 60% опрошенных, при этом 70% предпочитают новостройки вторичному жилью. Более половины респондентов (54%) в возрасте 24-35 лет приобретают однокомнатные квартиры, а треть участников 35-45 лет рассматривают двухкомнатные квартиры или квартиры свободной планировки.

«Ипотека остается самым популярным способом покупки жилья. 60% опрошенных воспользовались льготными программами, в том числе по сниженной ставке от застройщика или банка», — отметили авторы исследования.

Абсолютное большинство опрошенных в качестве основного источника дохода отметили зарплату, однако многие из них прибегали и к дополнительным средствам: для трети опрошенных это были деньги с продажи имущества, четверть респондентов использовали инвестиции, а каждый шестой — материнский капитал.

Треть опрошенных ежемесячно откладывают 20-30% от зарплаты для накопления первоначального взноса. При этом половина респондентов не готова тратить на ипотечные платежи более ₽50 тыс. в месяц, и лишь 25% считают оптимальной сумму в ₽60-80 тыс.

До этого стало известно о том, что застройщики все чаще предлагают покупателям квартиры без отделки, чтобы снизить цены на жилье. В августе 2024 года доля неотделанных квартир в предложениях на рынке недвижимости Подмосковья превысила 52%.

Ранее были названы города с самыми доступными квартирами.