Экономист заявил об удешевлении четырех видов продуктов

С 7 по 14 сентября так называемый Индекс Мишек упал на 0,9% против роста на 0,7% неделей ранее. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

По его словам, это произошло из-за удешевления конфет «Мишка косолапый» (-30%), моркови (-8,7%), самого дешевого белого хлеба (-4%) и куриных тушек (-1,2%).

«Подорожали только мармеладные мишки Fruit-tella (+32,5%). В целом рост цен на продукты замедляется. При этом цены мишек в индексе очень волатильны», — сказал экономист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Так, на прошлой неделе шоколадные конфеты «Мишка косолапый» в некоторых российских магазинах подорожали на 42,9%.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». Индекс Мишек позволяет делать выводы о динамике инфляции в России.

13 сентября Росстат сообщил, что годовая инфляция в России на 9 сентября составила 9% против 9,1% по итогам августа.

Ранее эксперт заметил снижение цен в России.