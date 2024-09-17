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Эксперт рассказал, как найти работу россиянам после 50 лет

HR-эксперт Чукина назвала семь сфер для россиян-соискателей от 50 лет

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Shutterstock

Россияне в возрасте от 50 лет востребованы в промышленности. Кандидаты с опытом или после освоения коротких программ обучения выходят на позиции токарей, слесарей, сварщиков, фрезеровщиков. Об этом «Газете.Ru» сказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

По ее словам, в Москве такие специалисты могут зарабатывать до 200 тыс. рублей, в зависимости от разряда и количества смен.

Вторая сфера для специалистов старшего возраста — услуги, а третья — торговля.

«Практически каждый четвертый житель столицы старшего поколения нашел работу в сфере услуг. Спросом у работодателей пользуются специалисты на такие позиции, как стилист по волосам, помощник по уходу, повар, помощник по уходу, администратор и музейный смотритель. Свое призвание пенсионеры нашли еще в четырех сферах — IT и финансах, образовании и креативных индустриях», — рассказала эксперт.

По ее мнению, специалисты старше 50 лет сегодня превращаются из недооцененной категории соискателей в одну из самых востребованных на рынке труда. Чукина оценила, что отношение работодателей к кандидатам 50+ кардинально изменилось за последнее время. Эксперт объяснила это нехваткой профессионалов высокого уровня и с кадровым голодом в целом. Помимо того, что соискатели старшего возраста зачастую стабильны и опытны, такие работники являются более надежными и ответственными сотрудниками, готовыми к обучению и передаче знаний коллегам, заключила эксперт.

Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году достигает 13 290 рублей в месяц. По данным Минтруда, средний размер пенсии в России при этом составляет 23 405 рублей.

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