Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская компания нарастила поставки минудобрений на рынок РФ

«ФосАгро» увеличила поставки АПК РФ на 5,4% в 2024 году

close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Компания «ФосАгро» в 2024 году увеличила поставки агропромышленного комплекса (АПК) России на 5,4%, достигнув объема в более 2,5 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, на долю «ФосАгро» приходится около 32% от всего объема поставок минеральных удобрений. Это наивысшей показатель на рынке, отметили в пресс-службе.

«За последние 10 лет ФосАгро практически удвоила поставки удобрений на внутренний рынок — до 3,3 млн тонн. Сегодня каждая третья тонна удобрений, вносимая на российских полях, — поставлена аграриям компанией «ФосАгро», — сказал генеральный директор компании Михаил Рыбников.

В августе глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что производство минеральных удобрений в России за первую половину 2024 года увеличилось на 4%. Министр отметил, что в марте был запущен Волховский химический комплекс, который позволил нарастить выпуск продукции на 3,6% — до 5,9 млн тонн.

Ранее американский сенатор предложил запретить импорт важных минералов из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами