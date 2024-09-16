Стало известно, когда в Госдуму внесут проект бюджета

Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов будет внесен в Госдуму 30 сентября. Его слова приводит ТАСС.

«Проект бюджета внесут в Госдуму, я надеюсь, 30 сентября», — заявил он.

Макаров отметил, что работа над проектом будет вестись два месяца — октябрь и ноябрь.

В сентябре стало известно, что доходы консолидированного бюджета РФ (включающего федеральный и региональные бюджеты) от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за пять месяцев 2024 года увеличились на 35% и достигли 2,6 трлн рублей. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Это наибольший рост поступлений НДФЛ за весь период ведения статистики с 2017 года. Эксперты связывают такую положительную динамику в первую очередь с ростом номинальных доходов граждан.

Ранее в Госдуме напомнили о мерах поддержки для семей со студентами.