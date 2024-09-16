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В России могут поменять порядок лицензирования алкоголя

РИА: алкогольные сборы в РФ вырастут на 1 млрд руб. после введения новых лицензий

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Госдума планирует ввести лицензии на розничную продажу алкоголя для каждой торговой точки. Об этом пишет РИА Новости.

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении. Стоимость лицензии составит 20 тыс. руб./год. По оценкам авторов, эта мера увеличит поступления в региональные бюджеты на 1 млрд руб. в год — до 4,8 млрд руб. Хотя размер пошлины для одной точки снизится с нынешних 65 тыс. руб., но рост сборов произойдет за счет торговых сетей, управляющих множеством магазинов.

«Текущий размер госпошлины непосилен для малых предприятий, что приводит либо к прекращению их деятельности, либо к продаже алкоголя без лицензии», - считают депутаты.

Новый порядок создаст равные условия для всех участников рынка и защитит конкуренцию.

При этом в России с 1 апреля региональные власти могут запрещать продажу спиртного в магазинах, которые ночью превращаются в кафе, расположенных в многоквартирных жилых домах и рядом с ними.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут контролировать исполнение закона о «наливайках».

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