Минпромторг анонсировал масштабный проект по автоматизации производства

Российские власти планируют выделить около 350 млрд руб. на развитие промышленной робототехники и автоматизацию производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг России.

Средства будут направлены на реализацию федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». Помимо прямого финансирования, правительство намерено поддержать отрасль различными мерами, включая субсидии на техническое перевооружение предприятий, льготный лизинг и кредиты.

Эксперты отмечают, что для окупаемости производства роботов в России необходимо создание крупного рынка.

«Производство роботов будет окупаться, когда появится большой рынок, за счет которого получится наладить не штучное, как в настоящее время, а массовое производство», — отметила основатель RoboJobs и Robot Market Asia Алиса Конюховская.

Развитие робототехники может стать решением одной из ключевых проблем российской экономики — низкой производительности труда. Автоматизация производственных процессов способна значительно повысить эффективность предприятий и конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке.

До этого в Минцифры России рассказали о запуске новой образовательной платформы для школьников и студентов, которая предоставит доступ к обучению в области программирования, больших данных и искусственного интеллекта. Инициатива включена в проект «Экономика данных».

Ранее в Госдуме рассказали, что изменилось в российских школах в новом учебном году.