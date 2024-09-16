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Экономика Китая замедляется на фоне слабого внутреннего спроса

«Ъ»: рост ВВП Китая под угрозой из-за торможения ключевых секторов

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Альфа-Банк

Темпы роста экономики Китая продолжили замедляться в августе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны.

Ключевой проблемой остается слабость внутреннего спроса, что отражается в замедлении роста розничных продаж до 2,1% в годовом выражении по сравнению с 2,7% в июле. Рост промышленного производства в августе замедлился четвертый месяц подряд, достигнув минимальных с марта 4,5% после 5,1% в июле. Эксперты ожидали роста на 4,7%. Наиболее заметное снижение наблюдалось в сельском хозяйстве и черной металлургии.

На фоне слабой динамики в промышленности уровень безработицы в Китае в августе вырос до 5,3% — максимума с февраля 2024 года.

Снижение базовых ставок Народным банком Китая в июле не оказало значительного влияния на внутреннее потребление. Объем нового банковского кредитования в августе увеличился, но в основном за счет займов производителей, а не потребителей.

Августовские данные рассматриваются как аргумент для введения дополнительных мер поддержки экономики. Текущая динамика основных экономических показателей ставит под сомнение достижение целевого роста ВВП в 5% по итогам года.

До этого стало известно о планах Китая усилить сотрудничество в рамках БРИКС для укрепления безопасности. На 11-м Сяншаньском форуме замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун отметил, что Пекин стремится развивать партнерство в этой области, а также сотрудничество через ШОС и механизм «Китай–Центральная Азия».

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