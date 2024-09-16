Аналитики предсказали замедление роста зарплат в России

Аналитики прогнозируют снижение темпов роста зарплат в России уже в следующем году. Согласно опросу, проведенному Центробанком, в 2024 году ожидается рекордное с 2008 года повышение номинальных зарплат на 16%, однако уже в 2025 году рост замедлится до 9%. Об этом пишет газета «Известия».

По данным исследования, средняя номинальная зарплата в России в 2024 году может достичь 89 тыс. руб. в месяц. Это станет результатом 16% роста по сравнению с 2023 годом, когда средняя зарплата составляла около 75 тыс. руб.

Однако эксперты прогнозируют значительное замедление роста в последующие годы. В 2025 году ожидается увеличение на 9%, в 2026 году — на 7%, а в 2027 году — всего на 6,6%.

Реальные зарплаты, скорректированные с учетом инфляции, вырастут в 2024 году на 7,3%, но в дальнейшем рост замедлится до 3% в 2025 году и 2,3% в 2027 году.

В условиях сохраняющегося дефицита кадров и рекордно низкой безработицы в 2,4% Центробанк рекомендует предприятиям сосредоточиться на повышении производительности труда.

До этого стало известно, что каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе, согласно опросу SuperJob. При этом женщины чаще заставляют себя работать, в то время как мужчины склонны делать перерывы. 7% респондентов борются с ленью с помощью кофе, а 4% — переключают внимание на другие задачи.

Ранее россияне признались, что им нужно больше денег для счастья.