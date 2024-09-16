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В России возник дефицит архитекторов

РБК сообщил о дефиците архитекторов в России

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«Известия»«Известия»

В России возник дефицит архитекторов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Оренбургского завода металлоконструкций и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

За год число вакансий по этой специальности выросло на 19%, при этом заработные платы выросли на 23%, а число опубликованных резюме архитекторов выросло лишь на 2%.

В Москве не хватает 6,7 тыс. специалистов, в Санкт-Петербурге — две тысячи вакансий. При этом в Свердловской области бизнес нуждается в более чем 700 архитекторах. Средняя зарплата архитекторов в 2024 году составила 98,5 тыс. руб.

До этого архитектор объяснил, зачем в хрущевках делали окно между кухней и ванной. Подчеркивалось, что такое окно могло быть источником света для борьбы с инфекциями, поскольку освещенность помещения солнцем в течение трех часов в сутки убивает некоторые бактерии.

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