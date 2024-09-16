Отдыхающие стали активнее снимать квартиры вместо отелей

Спрос россиян на посуточную аренду квартир и апартаментов летом 2024 года вырос на 70% к лету 2023-го. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com и сервиса RealtyCalendar (есть у «Газеты.Ru»).

Больше всего квартир и апартаментов арендовали на самых популярных летних направлениях внутреннего туризма – в Москве (18% от всех бронирований по России), Санкт-Петербурге (15%) и Сочи (7%). Однако средний чек за проживание оказался выше в курортных Зеленоградске (8,4 тыс. рублей за ночь) и Геленджике (6,3 тыс. рублей), а также в дальневосточной столице, Владивостоке (5,9 тыс. рублей), где летом можно искупаться в теплом Японском море и попробовать знаменитую локальную кухню.

Средний чек при бронировании квартир и апартаментов для путешествий летом 2024 года вырос на 17% год к году, до 3,5 тыс. рублей за ночь. В то время как средняя стоимость проживания в отелях и других объектах размещения увеличилась на 24%, до 5,5 тыс. рублей.

Самые высокие темпы прироста аренды апартаментов летом зафиксированы в локациях, находящихся в непосредственной близости от городов – лидеров по объему турпотока. Так, в Люберцах, городе – спутнике Москвы, бронирования квартир выросли в два с половиной раза, а в подмосковных Красногорске и Балашихе удвоились. За ними следует Анапа, которая приняла на себя часть турпотока на Черноморское побережье наряду с Сочи.

Отдельно были проанализированы летние бронирования апартаментов для командировок. Спрос бизнес-туристов на этот вид размещения удвоился (+101%), в то время как бронирования других объектов туристического жилья для деловых поездок увеличились на 28%.

«Интересно, что продолжительность бронирований апартаментов для командировок вдвое больше, чем для частных путешествий – четыре против двух дней. Мы связываем это с развитием тренда на bleisure-туризм, совмещающий деловые поездки с коротким отпуском. Посещая по работе интересные места, командированные сотрудники стремятся захватить выходные дни, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями региона. Этим летом доля таких командировок составила уже более трети», — отметила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

В топе городов по количеству бронирований апартаментов для бизнес-туристов по-прежнему крупные деловые и промышленные центры страны: Москва (8% от всех заказов по России), Санкт-Петербург (6%) и Екатеринбург (5%). Но самый высокий прирост заказов этим летом продемонстрировали популярные туристические направления – Краснодар (+260%), Москва (+220%) и Калининград (+180%).

Средний чек в заказах для командировок летом составил 3,6 тыс. рублей за ночь (+11% год к году). Дороже всего проживание в апартаментах обходится командированным в отдаленных локациях – Владивостоке (6,5 тыс. рублей за ночь), Южно-Сахалинске (5,3 тыс. рублей), Петропавловске-Камчатском (5,2 тыс. рублей) и Норильске (5,1 тыс. рублей). А также в курортных Сочи (5,6 тыс. рублей) и Калининграде (5 тыс. рублей), где летом высок спрос со стороны отдыхающих.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее стало известно, сколько россиян отдохнули в кредит.