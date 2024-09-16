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Названы города с самыми доступными квартирами

«Яндекс. Недвижимость»: Воронеж стал лидером по доступности квартир в августе

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В августе Воронеж занял первое место среди российских городов-миллионников по наименьшим ценам на квартиры. Речь идет о жилье всех типов в новостройках. В четверку лидеров также вошли Пермь, Волгоград и Уфа. Эту статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс. Недвижимость».

Средняя стоимость квадратного метра студий в новостройках Воронежа составила 137 тыс. рублей, Перми – 147 тыс. рублей, Волгограда – 156 тыс. рублей. Квадратный метр в «однушках» Воронежа стоит около 125 тыс. рублей, Перми – 134 тыс. рублей, Уфы – 135 тыс. рублей.
Медианная стоимость квадратного метра двухкомнатных квартир в Воронеже оказалась на уровне 125 тыс. рублей, Перми – 132 тыс. рублей, Волгограда – 133 тыс. рублей. В «трешках» Воронежа средняя цена «квадрата» составила 110 тыс. рублей, Перми – 129 тыс. рублей, Уфы – 133 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга городов с самыми дорогими квартирами в новостройках традиционно стали Москва, Казань и Санкт-Петербург. Так, по итогам августа стоимость одного квадратного метра в студиях столицы достигла 385 тыс. рублей, в Казани – 264 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 246 тыс. рублей. Медианная цена метра однокомнатной квартиры в Москве – 398 тыс. рублей, в Петербурге – 260 тыс. рублей, в Казани – 246 тыс. рублей.

«Квадраты» двухкомнатных квартир в Москве в среднем обойдутся в 355 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 277 тыс. рублей, в Казани – 208 тыс. рублей. Медианная цена одного метра «трешек» в тех же городах-миллионниках – 384 тыс. рублей, 275 тыс. рублей и 194 тыс. рублей соответственно.

Исследование было проведено в сентябре.

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