Эксперт предрек падение числа московских квартир по цене до 10 млн рублей

В новостройках «старой» Москвы сейчас продается 3620 лотов (2353 квартиры и 1267 апартаментов) стоимостью до 10 млн рублей. Площадь этих вариантов колеблется от 15,7 до 28 кв. м. Власти столицы запретили проектирование квартир площадью до 28 кв. м, а значит число лотов в этой ценовой категории будет снижаться, допустил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Сырцов уточнил, что к массовому сегменту относятся 3038 квартир и апартаментов стоимостью до 10 млн рублей, к бизнес-классу – 582. В Новой Москве девелоперы реализуют 3352 лота (3240 квартир и 112 апартаментов) стоимостью до 10 млн рублей. Их площадь варьируется от 17,8 до 28 кв. м.

В мае 2024 года власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. м. Об этом со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы, которое было разослано в адрес девелоперов, сообщало ТАСС.

Аналитики Level Group предрекли рост спроса на квартиры-студии менее 28 кв. м после введенного запрета.

Ранее доктор технических наук, эксперт по градостроительной политике Илья Киевский призвал смягчить ограничения на строительство малогабаритного жилья.