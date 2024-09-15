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Шольц заявил о длительной борьбе с обходом санкций против России

Шольц: ФРГ долго будет заниматься вопросом санкций против РФ и борьбой с обходом

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IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия еще долго будет заниматься вопросом санкций в отношении России и борьбы с их обходом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, хочу сказать, что мы обсуждаем вопрос санкций и то, как не дать их обходить, со многими правительствами многих стран мира», — отметил он.

Шольц подчеркнул, что для Европы — это принцип, который «обсуждают снова и снова», чтобы добиться требуемого результата.

Канцлер пообещал, что Германия планирует развивать экономическое и политическое сотрудничество со странами Средней Азии.
По его мнению, это поможет восточным государствам «обрести независимость».

15 сентября канцлер Федеративной республики Германия (ФРГ) прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан.

В июне Шольц назвал негативные последствия поддержки Украины и санкций против РФ.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России.

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