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РБК: россияне отдают в залог для кредитов секс-игрушки, свиней и сани

В списке залогов под кредиты есть видеокарты, секс-игрушки и животные

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Shutterstock/KieferPix

Чаще всего в России из движимого имущества кредиты берут под залог автомобилей, одно среди предметов залога встречаются и товары из секс-шопов, видеокарты и дизайнерские вещи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП) за этот год.

Согласно материалу, за восемь месяцев в реестре палаты появились 2,3 млн новых записей, что на 35% больше, чем в прошлом году. Из 20,3 млн записей ФНП на начало сентября в более чем 50% случаев под залог оставляли транспортные средства. Кроме машин, в перечне можно встретить заложенные видеокарты, необходимые для майнинга криптовалют (1,6 тыс.), предметы из секс-шопов (более 7,6 тыс.), двигатели, котлы, станки и сеялки.

Издание отмечает, что физические лица чаще закладывают драгоценности, часы и картины, брендовые вещи, джакузи, ноутбуки и другую технику, оленей и сани. Кроме того, в реестре есть «мешки» с неизвестным содержимым, их количество оценивается в 18,2 тыс.

По словам нотариусов, которые вносят и удаляют из перечня данные от залогодержателей и залогодателей, многие закладывают сельскохозяйственных животных. Лидерами здесь остаются коровы и быки (более 5,5 млн записей), свиньи (около 1 млн), а также овцы, бараны и ягнята (206,8 тыс. уведомлений).

В ФНП связывают рост количества записей в реестре с развитием малого и среднего бизнеса, который активно кредитуется под залог имеющегося имущества.

Ранее стало известно, что делают россияне, когда не могут выплатить кредит.

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