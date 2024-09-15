Сильные магнитные бури обрушатся на Землю 16 сентября

Магнитные бури обрушатся на Землю в понедельник, 16 сентября. Подробности приводит Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Уровень магнитных бурь в этот день будет достигать G3, то есть они будут сильными.

Причиной очередных магнитных бурь стала сильная вспышка на Солнце, которая произошла 14 сентября. Вероятность сильного магнитного шторма 16 сентября ученые оценивают в 30%, 17 сентября — в 35%. Магнитосфера вновь станет спокойной только во второй половине дня во вторник.

Для метеозависимых людей есть ряд простых правил, как пережить магнитную бурю. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

В первую очередь, стоит отказаться от алкоголя, курения и фастфуда. Кроме того, необходимо уменьшить физические упражнения при занятии спортом, максимально сократить нагрузку на рабочем месте, дома, на даче. Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса и соблюдать режим сна — не ложиться позже 23 часов.

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