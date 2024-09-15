Индия обвинила Amazon в нарушении конкуренции

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) обвинила американскую компанию Amazon и индийскую Flipkart в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчеты ведомства.

Согласно документам регулятора, Flipkart планировала размещать свою продукцию лишь на индийских интернет-магазинах, что является нарушением местного законодательства. Проведенные CCI антимонопольные расследования показали, что Amazon и Flipkart отдавали предпочтение определенным продавцам, резко снижая цены за товары, что наносило ущерб другим компаниям.

Как отметил в отчете CCI гендиректор комиссии Шива Прасад, действия указанных компаний не только противоречат свободной и честной конкуренции, но и интересам потребителей.

По данным Reuters, в «сговор» с Amazon были вовлечены индийские подразделения пяти производителей смартфонов — Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme и OnePlus, а с Flipkart — Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo и Realme. В CCI считают, что эти компании были «замешаны в практике эксклюзивных» запусков телефонов, договорившись с Amazon и Flipkart, а также их аффилированными лицами.

В этом месяце заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявлял, что компания Google регулярно нарушает требования антимонопольного законодательства в разных странах, а в настоящее время не смогла оспорить антимонопольный штраф Евросоюза на $2,7 млрд.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ завела второе дело на издательство «Просвещение».