Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия обвинила Amazon в нарушении конкуренции

Индия обвинила Amazon и Flipkart в нарушении конкуренции

close
Global Look Press

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) обвинила американскую компанию Amazon и индийскую Flipkart в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчеты ведомства.

Согласно документам регулятора, Flipkart планировала размещать свою продукцию лишь на индийских интернет-магазинах, что является нарушением местного законодательства. Проведенные CCI антимонопольные расследования показали, что Amazon и Flipkart отдавали предпочтение определенным продавцам, резко снижая цены за товары, что наносило ущерб другим компаниям.

Как отметил в отчете CCI гендиректор комиссии Шива Прасад, действия указанных компаний не только противоречат свободной и честной конкуренции, но и интересам потребителей.

По данным Reuters, в «сговор» с Amazon были вовлечены индийские подразделения пяти производителей смартфонов — Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme и OnePlus, а с Flipkart — Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo и Realme. В CCI считают, что эти компании были «замешаны в практике эксклюзивных» запусков телефонов, договорившись с Amazon и Flipkart, а также их аффилированными лицами.

В этом месяце заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявлял, что компания Google регулярно нарушает требования антимонопольного законодательства в разных странах, а в настоящее время не смогла оспорить антимонопольный штраф Евросоюза на $2,7 млрд.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ завела второе дело на издательство «Просвещение».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами