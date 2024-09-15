Германия не сможет увеличить оборонный бюджет по требованию НАТО

Германия не сможет увеличить свой базовый оборонный бюджет до 2% от ВВП, как того требует Североатлантический альянс к 2028 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.

Газета пишет, что в настоящее время базовый оборонный бюджет ФРГ составляет около 1,3 процента ВВП. При этом общие военные расходы достигают порога в 2% только при помощи вложений из внебюджетного инвестиционного фонда.

Источник газеты утверждает, что к 2028 году запас немецкого фонда будет исчерпан. Аналитик утверждает, что обеспечить показатель общего объема оборонных расходов на таком уровне, Берлину будет необходимо сразу увеличить свой базовый оборонный бюджет. По данным экспертов, сделать это необходимо почти на 60% от текущей величины, однако вероятность того, что Берлин достигнет этой цели, оценивается как низкая.

До этого министр экономики Германии Роберт Хабек признал неудовлетворительное экономическое развитие страны. По его словам, стагнация более стойкая, чем ожидали научно-исследовательские институты.

Ранее в Германии оценили влияние антироссийских санкций на немецкую экономику.