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В Пентагоне рассказали, сколько осталось у ведомства на помощь Украине

Райдер: у Пентагона осталось $5,9 млрд на помощь Киеву в рамках PDA

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Shutterstock

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у ведомства осталось $5,9 млрд на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA), и почти весь объем этих средств может «сгореть». Об этом сообщает РИА Новости.

Райдер подчеркнул, что средства «сгорят», за исключением $100 млн, в конце финансового года.

Он добавил, что Пентагон продолжит выделять новые пакеты помощи в ближайшем будущем, а также работает с конгрессом США над продлением полномочий в рамках PDA после завершения текущего финансового года.

Накануне стало известно, что Пентагон потратил $5,3 млрд с 2022 года на расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Украине.

6 сентября администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи в размере $250 млн. Он включает зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

Ранее в США выразили опасения из-за истощения своих военных запасов.

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