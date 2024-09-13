В Иваново открылся фестиваль для продавцов «Е-com Сфера»

Продавцы, которые зарегистрируют кабинет на Яндекс Маркете или расширят свой ассортимент в некоторых категориях до конца февраля 2025 года, заплатят 1 рубль комиссии за размещение товаров на витрине, сообщает пресс-служба маркетплейса в рамках фестиваля «E-com Сфера» в Иваново.

Также продавцы смогут хранить товары на складах Яндекс Маркета без дополнительной платы до 31 марта 2025 года.

Кроме того, на фестивале рассказали о запуске на Маркете в тестовом режиме проекта по оптовой доставке в Россию товаров из Китая.

Руководитель международных B2B проектов Яндекс Маркета Александр Пьянов рассказал, что в рамках проекта предпринимателям доступен локализованный ассортимент продукции из Китая.

На данный момент на маркетплейсе для бизнеса доступно около 20 млн таких позиций, включая технику, одежду и другие.

Проект дает возможность покупателю оформить предзаказ на товар. Затем маркетплейса свяжется с клиентом и рассчитает финальную стоимость. Также Яндекс Маркет возьмет на себя все вопросы, включая логистику и проверку качества.

Кроме того, на фестивале гендиректор Яндекс Маркета Роман Маресов рассказал, что приложение и сайт получили обновление — Маркет 2.0. По его словам, специалисты компании разработали нововведения на основе обратной связи от покупателей. На маркетплейсе обновились поисковая выдача и карточки товаров, покупать товар из поиска теперь можно в один клик, появились новые рекомендательные ленты, финтех инструменты, поиск по Избранному и купленным товарам и многое другое.