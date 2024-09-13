Набиуллина рассказала об эффективности ключевой ставки ЦБ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор далек от ситуации, когда ключевая ставка теряет свою эффективность, ее цитирует ТАСС.

Председатель ЦБ подчеркнула, что в текущий момент показатель сохраняет эффективность на фоне низкого уровня госдолга. По ее словам, может произойти обратная ситуация, которую она охарактеризовала «фискальным доминированием».

Набиуллина добавила, что госдолг необходимо удерживать в управляемых размерах.

В августе финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя новость о том, что Россия в 2024 году вошла в топ-3 крупнейших экономик мира с самым низким госдолгом, заявил, что РФ не использует в полной мере инструмент госдолга для развития экономики.

Беляев подчеркнул, что госдолг - обычный финансовый инструмент, который при разумном использовании дает экономике дополнительные ресурсы.

По словам аналитика, в западных странах, таких как США и Япония, госдолг равен или даже превышает ВВП.

Ранее РФ вошла в топ-3 крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя.