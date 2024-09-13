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Набиуллина рассказала об эффективности ключевой ставки ЦБ

Набиуллина объяснила низким госдолгом сохранение эффективности ключевой ставки

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Банк России

Глава Центробанка России  Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор далек от ситуации, когда ключевая ставка теряет свою эффективность, ее цитирует ТАСС.

Председатель ЦБ подчеркнула, что в текущий момент показатель сохраняет эффективность на фоне низкого уровня госдолга. По ее словам, может произойти обратная ситуация, которую она охарактеризовала «фискальным доминированием».

Набиуллина добавила, что госдолг необходимо удерживать в управляемых размерах.

В августе финансовый аналитик Михаил  Беляев, комментируя новость о  том, что Россия в  2024 году вошла в  топ-3 крупнейших экономик мира с  самым низким госдолгом, заявил, что РФ не использует в  полной мере инструмент госдолга для  развития экономики. 

Беляев подчеркнул, что госдолг - обычный финансовый инструмент, который при разумном использовании дает экономике дополнительные ресурсы.

По словам аналитика, в западных странах, таких как США и Япония, госдолг равен или даже превышает ВВП.

Ранее РФ вошла в топ-3 крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя.

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