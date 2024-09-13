Эксперт спрогнозировал максимальные ставки по вкладам и кредитам в 2024-2025 годы

Ставки по вкладам в российских банках продолжат расти после очередного повышения ключевой ставки 13 сентября. Максимальные депозитные ставки в 2024-2025 годы могут достигнуть 22-23% годовых, но это будет зависеть от дальнейших решений ЦБ и динамики инфляции. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко.

«Ставки по вкладам продолжат расти. ЦБ отмечает, что депозитные ставки уже повышаются в ответ на рост ключевой ставки. В ближайшие недели мы можем увидеть рост максимальных ставок по вкладам до 20-21% годовых. Процесс повышения депозитных ставок, вероятно, продолжится до конца 2024 года, особенно если ЦБ продолжит ужесточение политики», — допустил Мищенко.

Экономист ожидает рост ставок по потребительским кредитам до 30-35% годовых, а по ипотеке — до 18-20% годовых после 13 сентября. По оценке эксперта, процесс повышения кредитных ставок будет продолжаться, пока ЦБ не зафиксирует существенного замедления кредитования. Максимальные ставки по потребкредитам в 2024-2025 годы могут достигнуть 40-45% годовых, а по ипотеке — 22-25% годовых, спрогнозировал Мищенко.

13 сентября ЦБ второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Чего ждать дальше — в нашем материале .

Ранее рубль укрепился после повышения ключевой ставки.