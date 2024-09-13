ЦБ назвал главный внутренний риск для российской экономики

Главным внутренним риском для экономики РФ является исчерпание производственных мощностей. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, этот фактор сильно влияет на баланс спроса и предложения на рынке. Сейчас внутренний спрос существенно опережает возможности на стороне предложения. Также, по словам Набиуллиной, на ситуацию влияет недостаток рабочей силы.

Как отметила глава регулятора, стимулирование внутреннего спроса может еще сильнее усилить инфляционное давление. Набиуллина назвала такой сценарий крайне нежелательным.

13 сентября ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 19% годовых.

Повышение ключевой ставки до 19-20% для «Газеты.Ru» спрогнозировали четыре экономиста и финансиста. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что в пользу увеличения ставки говорили сигналы ЦБ, уровень инфляции и ожиданий населения и бизнеса по поводу темпов роста цен. Эксперт уточнил, что инфляция складывается выше прогнозируемого ЦБ диапазона в 6,5-7%, а ожидания населения и бизнеса по поводу темпов роста цен продолжают расти. Другие проинфляционные факторы — дефицит кадров на рынке труда, высокий внутренний спрос, издержки из-за санкций.

По мнению аналитика, инфляция по итогам 2024 года составит 7,1%, но риски смещены в сторону более высоких значений. Поэтому эксперт ждет повышения ключевой ставки этой осенью до 20%.

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Ранее средняя ставка в топ-10 банков выросла до 17,63% годовых.