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Набиуллина высказалась о рисках переохлаждения российской экономики

Набиуллина перечислила основные риски со стороны мировой экономики для РФ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила усиление геополитического давления и более сильное замедление крупнейших экономик мира, что в результате может привести к падению спроса на сырьевые товары. Слова главы регулятора приводит РИА Новости.

«Замедление крупнейших экономик мира может привести к падению спроса на сырьевые товары, что, в свою очередь, окажет давление на российский экспорт и через него на рубль», — заявила Набиуллина.

По словам главы ЦБ РФ, в качестве главного внутреннего риска для России существует исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. Набиуллина отметила, что в такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса может привести исключительно к росту цен, не повысив производство при этом.

Среди прочего могут сохраниться риски со стороны инфляционных ожиданий, которые могут надолго закрепиться на высоком уровне, заключила глава Центробанка.

ЦБ РФ в ходе заседания, которое состоялось 13 сентября, второй раз в этом году повысил ключевую ставку — сразу на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Банк России объяснил свое решение высоким инфляционным давлением.

Ранее сообщалось, что россияне ожидали повышения ключевой ставки.

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