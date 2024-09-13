На российском рынке сократилось число новых брендов

Количество новых брендов на российском потребительском рынке сократилось на 18% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

За январь — июнь появилось более 3,3 тыс. новых брендов продуктов питания и товаров повседневного спроса. Несмотря на снижение количества новинок, их суммарный оборот вырос примерно на 25% год к году, достигнув 7,5 млрд руб. Директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова связывает это с ростом инфляции и увеличением числа премиальных брендов на рынке. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что доля СТМ в общем объеме продаж федеральных торговых сетей превышает 20%, а у некоторых дискаунтеров достигает 60%.

Наибольшее количество новых брендов — около 96 — было запущено производителями пива. В топ по количеству новинок также вошли снеки и десерты, включая чипсы, шоколадки, йогурты и мороженое.

До этого стало известно, что на рынке подержанных автомобилей появилась возможность приобрести машины с невыплаченным кредитом, оформленным по старым, более выгодным ставкам. Эксперты советуют обратить внимание на годовалые авто с небольшим пробегом, которые могут стать альтернативой новым, более дорогим автомобилям.

Ранее LG подал заявку на регистрацию в РФ косметического бренда Ohui.