ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

ЦБ на заседании 13 сентября второй раз в этом году повысил ключевую ставку – сразу на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

Банк России объяснил свое решение высоким инфляционным давлением.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — отметили в ЦБ.

ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Повышение ключевой ставки до 19-20% для «Газеты.Ru» спрогнозировали четыре экономиста и финансиста. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что в пользу увеличения ставки говорили сигналы ЦБ, уровень инфляции и ожиданий населения и бизнеса по поводу темпов роста цен. Эксперт уточнил, что инфляция складывается выше прогнозируемого ЦБ диапазона в 6,5-7%, а ожидания населения и бизнеса по поводу темпов роста цен продолжают расти. Другие проинфляционные факторы — дефицит кадров на рынке труда, высокий внутренний спрос, издержки из-за санкций.

По мнению аналитика, инфляция по итогам 2024 года составит 7,1%, но риски смещены в сторону более высоких значений. Поэтому эксперт ждет повышения ключевой ставки этой осенью до 20%.

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В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, до 16% годовых в декабре. Затем она была сохранена на этом уровне четыре раза. 26 июля 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18%.

Ранее сообщалось , что россияне ожидали повышения ключевой ставки.