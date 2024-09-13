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Ужесточение правил ЦБ ударило по рынку кредитных карт

«Ъ»: выдача кредитных карт в России в августе упада впервые за пять лет

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Freepik.com

Рынок кредитных карт в России впервые за пять лет показал снижение в августе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По информации издания, в августе 2024 года банки выдали физлицам 2,196 млн кредитных карт на общую сумму 288,2 млрд руб. Оба показателя оказались на 5% меньше, чем в июле текущего года. Это первый август с 2020 года, когда сегмент показал снижение как в количественном, так и в денежном выражении.

Уровень одобрения кредитных карт на стороне банков в среднем снизился в два раза. Многие финансовые организации теперь предпочитают выдавать клиентам потребительские кредиты, поскольку доходность по ним в краткосрочном периоде выше.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объема выдач в этом сегменте. Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА», ожидает, что по итогам 2024 года объем выдач по кредиткам может сократиться на 2–3%.

Часть спроса может перейти в сегменты POS-кредитов и BNPL (оплата частями). Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, что рынок кредитных карт будут «забирать» маркетплейсы и онлайн-магазины с функцией рассрочки.

До этого стало известно, что участники финансового рынка раскритиковали законопроект о регулировании рассрочки в России. Банки и BNPL-сервисы выступили против ограничения суммы беспроцентной рассрочки в 15 тыс. рублей, предлагая поднять лимит до 60 тыс. рублей, чтобы охватить более востребованные товары.

Ранее для россиян предложили ввести период охлаждения перед взятием потребкредита.

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