Египет закупил крупную партию российской пшеницы

Египетская государственная зерновая закупочная компания (GASC) приобрела крупную партию российской пшеницы в рамках частной сделки, минуя традиционную тендерную процедуру. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По информации агентства, Египет закупил 430 тыс. тонн пшеницы для октябрьской отгрузки. Продавцом выступила Объединенная зерновая компания (ОЗК), действующая через компанию-посредника.

Два источника издания утверждают, что GASC приобрела пшеницу по цене $233 за тонну у компании-посредника, зарегистрированной в Дубае и «связанной с военными». Третий источник сообщил о цене $231 за тонну при покупке напрямую у ОЗК. При этом не уточняется, включены ли в стоимость расходы на доставку.

Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы. В августе GASC объявила тендер на рекордную отгрузку 3,8 млн тонн зерна в период с октября по апрель. Обычно компания приобретает около 0,5 млн тонн ежемесячно.

В этом году закупки зерна у РФ также резко нарастила Индонезия. По итогам января — июня поставки по направлению в физическом выражении взлетели в 11 раз год к году, достигнув 782,6 тыс. тонн. В денежном выражении импорт вырос в 8,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до $221,4 млн.

Ранее эксперты ИКАР снизили прогнозы по сбору пшеницы.