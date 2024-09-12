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Раскрыты подробности о компании «Ленбытхим», гендиректор которой задержан

РИА: компания «Ленбытхим» работала по 116 госконтрактам в качестве поставщика

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Компания «Ленбытхим», генеральный директор которой был задержан по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа, работала по 116 госконтрактам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные из открытых источников и сервиса «БИР-Аналитик».

«У компании 116 госконтрактов в качестве поставщика», — сказано в материалах.

«Ленбытхим» работает на рынке более 22 лет. В 2023 году выручка компании составила почти 911,5 млн рублей.

О задержании Михайлова стало известно 12 сентября.

По версии следствия, он умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей «Военторгом». Речь о поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Таким образом подозреваемому удалось похитить 20 млн рублей, утверждает СК.

Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, следователи установили, что в собственности у Михайлова и его семьи есть недвижимость в Петербурге, Ленобласти и в Турции, а также машины общей стоимостью более 100 млн рублей.

Журналисты выяснили, что «Ленбытхим» с 2008 года заключал контракты с оборонным ведомством. Через фирму закупались защитный крем для рук, жидкое мыло, моющие средства, крем для обуви и многое другое.

Ранее суд арестовал имущество генерала Павла Попова.

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